بن فرحان: أولوية المملكة هي وقف إطلاق النار في غزة

شدّد وزير الخارجية السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان على أنّ هجمات الحوثيين على السفن التجارية، في البحر الأحمر مرتبطة بالحرب في غزة.ولفت إلى أن هناك حاجة لوقف فوريّ لإطلاق النار هناك.وأشار إلى أنّ أولوية المملكة هي إيجاد طريق لخفض التصعيد من خلال وقف لإطلاق النار في غزة.