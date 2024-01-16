السنوار على قائمة عقوبات الاتحاد الاوروبيّ

أدرجت الدول الأعضاء، في الاتحاد الأوروبيّ، رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، في غزة، يحيى السنوار، على قائمة عقوباته.



وأتى ذلك، ردًا على الهجوم المفاجئ، الذي شنته الحركة على إسرائيل، في تشرين الأول الماضي.



وسيخضع السنوار، لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى، في الدول الأعضاء، في الاتحاد الأوروبيّ.



ويحظر على الشركات والمؤسسات العاملة، في الاتحاد الأوروبيّ توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.