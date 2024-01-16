اليونان تؤكد قصف ناقلة بضائع سائبة بصاروخ قبالة سواحل اليمن

أعلن مصدران بوزارة الشحن اليونانية لرويترز اليوم أن ناقلة البضائع السائبة المملوكة للدولة اليونانية إم.تي شوجرافيا التي تحمل على متنها طاقما من 24 فردا أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن، مما يؤكد تقارير سابقة أفادت بأن السفينة تعرضت للقصف في البحر الأحمر بينما كانت تتجه شمالا.



وذكر أحد المصدرين أن السفينة كانت خالية من البضائع وهي تبحر من فيتنام إلى إسرائيل، مضيفا أنه لم تقع إصابات.