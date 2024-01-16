الصفدي: إسرائيل تضع عوائق أمام دخول مساعدات إنسانية كافية

أكّد وزير الخارجية الأردنيّ أيمن الصفدي أنّ إسرائيل تضع عوائق كبيرة، أمام دخول مساعدات إنسانية كافية، لقطاع غزة، ممّا يفاقم محنة الفلسطينيين.



واعتبر الصفدي، في مؤتمر صحافيّ، مع نظيرته الأسترالية بيني وانج أنّ هذه العوائق تعني أنه لا تُغطّى إلا عشرة في المئة فقط، من إجمالي حاجات السكان المحاصرين، الذي يزيد عددهم عن مليوني نسمة.



وقال: "تحول الإجراءات الإسرائيلية من دون إيصال ما يكفي من المساعدات."



وأضاف: "تمنع أيضًا إسرائيل وصول المساعدات إلى شمال غزة، حيث دمر القصف الإسرائيليّ البنية التحتية وجزء كبير من المباني السكنية."



وتنفي إسرائيل، التي تفتش البضائع، قبل دخولها إلى غزة وتمنع المساعدات بحجة تسربها إلى حركة "حماس"، عرقلة وصول المساعدات.



وأشار الصفدي إلى أنّ المساعدات لا تصل إلى أنحاء غزة كلّها ويصل بعضها إلى الجنوب، "لكن عندما نتحدث عن الشمال فثمة معوقات إسرائيلية كبيرة تحول من دون وصول المساعدات إلى الشمال".



وألقى الصفدي باللوم على إسرائيل لعدم الاستجابة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي، الداعي إلى إزالة المعوقات، أمام إيصال المساعدات إلى غزة، بشكل آمن ومن دون عوائق.



وأسف لعدم تحقق هذا، حتى الآن "وعدم إيصال المساعدات سببه الموقف الإسرائيليّ، الذي يرفض إدخال المساعدات بشكل كافي ويرفض

اعتماد آليات أكثر فاعلية لإيصال هذه المساعدات".