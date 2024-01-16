رواندا تعلن قتل عسكري كونغولي وتوقيف آخرَين تجاوزوا الحدود



أعلن الجيش الرواندي أنه قتل عسكريًا كونغوليًا واعتقل اثنين آخرين قال إنهم عبروا الحدود وفتحوا النار، في حادث من شأنه تصعيد التوتر بين البلدين.



وأكد مصدر أمني كونغولي هذه الحصيلة لوكالة فرانس برس، من دون معرفة ما إذا كان هؤلاء ينتمون إلى ميليشيات وازاليندو (الميليشيات الوطنية) أو إلى القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية.



وقال الجيش الرواندي في بيان إن الكونغوليين الثلاثة دخلوا رواندا فجرًا من المنطقة المحيطة بمدينة غوما، في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.



ولفت الى أن "جنديا قُتل بالرصاص أثناء إطلاقه النار على الدوريات"، مشيرًا إلى عدم الإبلاغ عن إصابات في صفوفه.



وتابع: "عناصر القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية كان بحوزتهم بندقية كلاشنيكوف وأربعة مخازن فيها 105 طلقات وسترة واقية وأكياس صغيرة من حشيشة الكيف".