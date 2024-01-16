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السودان "يجمد التعامل" مع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا
أخبار دولية
2024-01-16 | 09:22
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السودان "يجمد التعامل" مع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا
أعلنت وزارة خارجية السودان "تجميد التعامل" مع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) على خلفية "انتهاك سيادة" السودان بعد أن دعت قائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو لحضور قمة في أوغندا الخميس فيما تدور حرب بين قواته والجيش السوداني.
وقالت الوزارة الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إنها أبلغت جيبوتي التي تتولى الرئاسة الدورية لإيغاد اعتراضها على "دعوة قائد المليشيا للحضور في مكان انعقاد القمة الطارئة بكمبالا، في سابقة خطيرة في تاريخ إيغاد والمنظمات الإقليمية والدولية، الأمر الذي اعتبره السودان انتهاكاً لسيادته فضلا عن كونه مخالفة جسيمة لمواثيق إيغاد، والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية".
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