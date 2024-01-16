وزيرا خارجية كوريا الشمالية وروسيا يشيدان بالعلاقات خلال محادثات في موسكو

أشاد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والكورية الشمالية تشوي سون هوي بعمق العلاقات بين بلديهما المتهمين من الغرب بالعمل معا لدعم تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا.



وجاءت تصريحات الوزيرين خلال محادثات في موسكو أعقبت زيارة عالية المستوى قام بها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون العام الماضي.



وقال لافروف: "ندعم كوريا الشمالية على الدوام في الأمم المتحدة ونثمّن بشكل كبير موقفكم المشابه في دعم الموقف الروسي، بما في ذلك في القضايا المرتبطة بعمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا".



وأما تشوي، فأكدت بأن الاجتماع يعد دليلا على أن العلاقات الثنائية "الوديّة تتطور بما يتوافق مع خطط زعيمي البلدين".



ولفت لافروف إلى أن هدف الاجتماع يتمثّل بتقييم وضع الاتفاقيات التي أُبرمت خلال القمة التي استضافتها روسيا بين كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من دون تقديم تفاصيل.