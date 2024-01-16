زيلينسكي: بوتين سيواصل غزو أوكرانيا حتى إن توقف القتال

أكد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، أمام منتدى دافوس، أن نظيره الروسيّ فلاديمير بوتين سيواصل غزو أوكرانيا، حتى إن توقف القتال على الجبهة الممتدة على مساحات واسعة.



وأدى الغزو الروسيّ لأوكرانيا، الذي يقترب من الذكرى الثانية لبدئه إلى اندلاع معارك شرسة، لكن خط الجبهة بقي على حالة بالمجمل على مدى العام الماضي.



وقال زيلينسكي: "بعد العام 2014، كانت هناك محاولات لتجميد الحرب، في دونباس"، في إشارة إلى شرق البلاد الصناعيّ.



وأضاف: "كانت هناك جهات ضامنة مؤثرة للغاية - المستشارة الألمانية ورئيس فرنسا، لكن بوتين مفترس لا ترضيه المجمّدات."



وأشار زيلينسكي إلى مفاوضات مينسك بين ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا، التي هدفت لوضع حد للقتال بين الجيش الأوكرانيّ وانفصاليين موالين لموسكو احتلوا أجزاء من شرق أوكرانيا في 2014.