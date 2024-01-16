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ضربة أميركية جديدة على صواريخ حوثية مضادة للسفن

أخبار دولية
2024-01-16 | 10:52
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ضربة أميركية جديدة على صواريخ حوثية مضادة للسفن
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ضربة أميركية جديدة على صواريخ حوثية مضادة للسفن

أبلغ مسؤولان أميركيان رويترز بأن الجيش الأميركي نفّذ اليوم الثلاثاء ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن، وذلك في أحدث تحرك عسكري للجماعة المتحالفة مع إيران بسبب استهدافها لسفن الشحن في البحر الأحمر.
 
وأوضح المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن الهجوم استهدف أربعة صواريخ مضادة للسفن.

أخبار دولية

ضربة أميركية

الحوثيون

البحر الاحمر

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