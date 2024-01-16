0min

بوتين: من المستحيل تبديد المكاسب العسكرية التي حققتها موسكو في أوكرانيا

بوتين: من المستحيل تبديد المكاسب العسكرية التي حققتها موسكو في أوكرانيا

اعتبر الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أنّه من المستحيل تبديد المكاسب العسكرية، التي حققتها موسكو، في أوكرانيا.



وقال: "الأفكار، التي تطرحها أوكرانيا صيغ معرقلة لعملية السلام."، وذلك في معرض حديثه عن محادثات سلام محتملة.