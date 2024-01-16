بلينكن: الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة

رأى وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن أنّ الدول العربية ليست حريصة على المشاركة، في إعادة إعمار غزة، إذا كان القطاع الفلسطينيّ سيُسوى بالأرض مجددًا، في بضعة أعوام.



ونادى بضرورة التطرق لقضية إقامة الدولة الفلسطينية.