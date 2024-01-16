السوداني: الضربة الإيرانية في أربيل عدوان صريح على العراق

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قوله إنّ الضربة الإيرانية، في أربيل عدوان صريح على العراق وتطور خطير يقوض العلاقات الثنائية القوية.



وأضاف السودانيّ: "يحتفظ العراق بحقه في اتخاذ أي إجراءات دبلوماسية أو قانونية."