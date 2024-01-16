الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بصواريخ كانت متجهة إلى إسرائيل

أعلنت القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنية، الحوثيون، تنفيذ عملية استهداف لسفينةِ "زوغرافيا" كانت متجهةً إلى موانىءِ فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الصواريخِ البحريةِ المناسبة، وكانتِ الإصابةُ مباشِرة.



وجاء في بيان الحوثيين :"جاءت عملية الاستهدافِ بعد رفضِ طاقمِ السفينةِ النداءاتِ التحذيريةِ منها الرسائلُ التحذيريةُ الناريةُ،إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أو المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ على الشعبِ الفلسطيني الصامدِ في قطاعِ غزة".



وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها "مستمرةٌ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ التضامنِ العمليِّ مع الشعبِ الفلسطينىِّ المظلوم".