لقاء جمع السودانيّ بمستشار الأمن القوميّ الأميركي في دافوس

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ جيك سوليفان، على هامش مشاركته، في منتدى دافوس الاقتصاديّ، في دورته الـ54.



وأكّد المكتب الإعلاميّ لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أنّ اللقاء شدّد على بدء أعمال اللجنة الثنائية الخاصة بمراجعة وجود التحالف الدوليّ، في العراق، التي جرى الاتفاق في شأنها، خلال زيارة وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأميركية، في شهر آب من العام الماضي والبحث في صياغة جدول زمنيّ، لإنهاء مَهمّة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف.



وتطرق اللقاء إلى دعوة الرئيس الأميركيّ لرئيس مجلس الوزراء، لزيارة الولايات المتحدة الأميركية والاتفاق على تعيين موعد محدد ببن فريقي الرئيسين.



وشدد السوداني، خلال اللقاء، على رفضه أيّ عمل يتسبب بانتهاك سيادة العراق، والقيام بالرد المباشر، ولاسيما الاعتداء الأميركيّ الأخير، الذي حصل، في بغداد.



ولفت إلى أنّ الحكومة حريصة على التصدي لأي هجمات تطال القواعد التي تضمّ مستشاري التحالف الدوليّ.



وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب العدوانية على غزّة.



ورأى أنّ استقرار المنطقة ومحاولات الحدّ من اتساع الصراع تبدأ من وقف حرب الإبادة، التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطينيّ، وتنتهك القانون الدوليّ.