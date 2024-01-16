مستشار الأمن القومي الأميركي: واشنطن تسعى "لخفض التصعيد" في الشرق الأوسط

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان أن الولايات المتحدة تسعى إلى "خفض التصعيد" في الشرق الأوسط، رغم ضرباتها على الحوثيين في اليمن.



وأوضح ساليفان، خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، إلى أننا "نسعى إلى وقف توسع النزاع وتوفير الظروف لخفض التصعيد".



ورأى أنّ مسار الصراع مع الحوثيين يعتمد على "مَن يتمتعون بنفوذ في طهران وفي عواصم أخرى بالشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة ترى "سبيلاً" لعدم توسّع رقعة الحرب في قطاع غزة إقليميا.



وأكد ساليفان أننا "نعمل بجهد مع شركائنا في مختلف دول المنطقة لمحاولة ايجاد مسار يوقف توسع النزاع، لكن في غضون ذلك علينا الحذر من ألا نكون على مسار تعزيز التصعيد".