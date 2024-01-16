إيران دمرت قاعدتين في باكستان

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران دمرت قاعدتين لجماعة جيش العدل للمسلحين البلوخ، في باكستان، بعد استهدافهما بصواريخ.



وكانت الجماعة قد شنت، في السابق، هجمات على قوات الأمن الإيرانية، في المنطقة الحدودية مع باكستان.