ملك الأردن اكد أهمية بلورة موقف دولي موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية "بلورة موقف دولي موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة"، بحسب وكالة الانباء الاردنية "بترا".



وجدد الملك عبدالله، خلال استقباله وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، "التأكيد على ضرورة السماح لسكان قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم"، مشددا على "رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".



وأكد رفضه "لاي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة"، محذرا من "تداعيات استمرار الحرب على غزة والتي ستكون كارثية وسيدفع الجميع ثمنها".



واعتبر أن الأمن والسلام والاستقرار لن تتحقق بالحلول العسكرية.



وأكد الملك الاردني أن "السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين الذي يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ويضمن قيام دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".