رئيس الوزراء الأردني: السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي لكن التهجير الجماعي للفلسطينيين تهديد وجودي

رأى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن السلام مع إسرائيل يظل خيارا استراتيجيا، معتبرا أن أي مسعى لدفع الفلسطينيين إلى المملكة الاردنية سيشكل تهديدا "وجوديا".



ويخشى الأردن، الذي يشترك في حدوده مع الضفة الغربية، من أن صراع غزة قد يتمدد بأعمال عنف لمستوطنين مسلحين يشجعهم إقدام الجيش الإسرائيلي على طرد الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى الجانب الآخر من نهر الأردن.