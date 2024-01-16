فقدان أثر مهاجرين تونسيين خلال محاولتهم بلوغ إيطاليا

حاول نحو أربعين مهاجرًا تونسيًا غير نظاميين، الوصول بحرًا إلى إيطاليا.

وفُقدوا، منذ خمسة أيّام، وفق ما أعلن جهاز خفر السواحل التونسيّ.



وأشار الجهاز، في بيان، إلى انطلاق عملية هجرة غير نظامية، في اتجاه ايطاليا من سواحل ولاية صفاقس وذلك خلال الليلة الفاصلة، بين يومي 10 و11 كانون الثاني 2024 لمجموعة تعد حوالى 40 شخصًا أصيلي ولاية صفاقس.



وسُخّرت الوحدات الميدانية التابعة لإقليم الحرس البحريّ، في الوسط وإقليم الحرس الوطنيّ بصفاقس من زوارق وخوافر وطوافات ومروحية إلى جانب التنسيق مع الوحدات الميدانية لجيش البحر وذلك للقيام بعملية بحث.



ولا تزال عمليات البحث مستمرة، في سواحل صفاقس، التي تعتبر أبرز نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين سواء من التونسيين ومن دول افريقيا جنوب الصحراء نحو السواحل الايطالية.