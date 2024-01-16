وائل الدحدوح يغادر غزة للخضوع لعملية جراحية في قطر

صرّح مدير مكتب قناة "الجزيرة"، في غزة، وائل الدحدوح لوكالة "فرانس برس" أنّه غادر الأراضي الفلسطينية، بعد مقتل زوجته وثلاثة من أولاده وحفيده وزميل له، في غارات إسرائيلية.



وأظهرت لقطات عرضتها القناة وائل الدحدوح في السابع من الشهر الجاري، وهو ينعي نجله الأكبر حمزة بعد أن فقد زوجته واثنين من أولاده في نهاية تشرين الأول/أكتوبر بضربة إسرائيلية.



وأوضح أنّه من المقرر أن يسافر إلى قطر، حيث سيخضع لعملية جراحية، بسبب جروح أصيب بها في غارة إسرائيلية الشهر الماضي أدّت كذلك إلى مقتل مصور الجزيرة سامر أبو دقة وآخرين.