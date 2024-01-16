المبعوث الأميركيّ إلى الشرق الأوسط في الدوحة

زار المبعوث الأميركيّ إلى الشرق الأوسط بريت مكجورك الدوحة، لبحث اتفاق محتمل للإفراج عن رهائن تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، في غزة، وفق ما أعلن البيت الابيض.



وذكر جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في البيت الأبيض، للصحافيين، أنّ مكجورك يجري نقاشات جادة ومكثفة للغاية مع القطريين في خصوص اتفاق رهائن آخر.



وأمل أن تثمر قريبًا.