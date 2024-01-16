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مقتل طفلين في غارة جوية إيرانية في باكستان

أخبار دولية
2024-01-16 | 15:54
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مقتل طفلين في غارة جوية إيرانية في باكستان
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مقتل طفلين في غارة جوية إيرانية في باكستان

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الضربة الايرانية التي وقعت داخل الأراضي الباكستانية أسفرت عن وفاة طفلين.

ونددت باكستان "بشدة بانتهاك إيران غير المبرر للمجال الجوي للبلاد"، مشيرا إلى أنها قدمت احتجاجا قويا إلى مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإيرانية.

ايضا، قالت الخارجية الباكستانية إنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني إلى مقر الوزارة.

وكانت إيران دمرت قاعدتين لجماعة جيش العدل للمسلحين البلوخ، في باكستان، بعد استهدافهما بصواريخ.

أخبار دولية

ايران

باكستان

غارة

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