ماكرون: نهج فرنسا في البحر الأحمر دفاعي ونريد تجنّب التصعيد

أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس لم تشارك في الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي اليمنية لأنها تريد تجنب التصعيد الإقليمي.



وذكّر ماكرون، في مؤتمر صحفي، أن نهج فرنسا في البحر الأحمر دفاعي، مؤكدا أن باريس ستلتزم بهذا الموقف.