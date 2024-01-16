فرنسا ستسلم أوكرانيا أسلحة جديدة وماكرون يزورها في شباط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون أن بلاده ستسلّم أوكرانيا 40 صاروخا جديدا طويل المدى من طراز "سكالب" ومئات القنابل"، مؤكدا أنه سيزور هذا البلد في "شباط" المقبل.



وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي أنه "سيتوجه شخصيا إلى أوكرانيا في شباط"، موضحا أنهم "سيقومون بعمليات تسليم جديدة تشمل حوالى أربعين صاروخا من طراز سكالب ومئات القنابل".