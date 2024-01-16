شكوى عراقية إلى مجلس الامن الدولي والامم المتحدة بشأن "العدوان الإيراني"

قدّمت بغداد شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة بشأن "العدوان الإيراني" الذي استهدف مدينة إربيل، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية العراقية في بيان.



ورفعت الوزارة شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي.



وأكدت أن هذا العدوان يُعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق وسلامته الاقليمية وأمن الشعب العراقي.