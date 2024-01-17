السوداني يلتقي في دافوس مستشار الأمن القومي الأميركي

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الأميركي السيد جيك سوليفان، وذلك على هامش مشاركة سيادته في منتدى دافوس الاقتصادي بدورته الـ54.



وشهد اللقاء التأكيد على بدء أعمال اللجنة الثنائية الخاصة بمراجعة تواجد التحالف الدولي في العراق، التي جرى الاتفاق بشأنها خلال زيارة السيد وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر آب من العام الماضي، والبحث في صياغة جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية شاملة مع دول التحالف.



وتطرق اللقاء إلى دعوة الرئيس الأميركي للسيد رئيس مجلس الوزراء، لزيارة الولايات المتحدة الأمركية، والاتفاق على تعيين موعد محدد ببن فريقي الرئيسين.



وشدد السوداني، خلال اللقاء، على رفضه أيّ عمل يتسبب بانتهاك سيادة العراق، والقيام بالرد المباشر، ولاسيما الاعتداء الأميركي الأخير الذي حصل في بغداد، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الحكومة على التصدي لأية هجمات تطال القواعد التي تضمّ مستشاري التحالف الدولي.



وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب استمرار الحرب العدوانية على غزّة، مؤكداً أن استقرار المنطقة ومحاولات الحدّ من اتساع الصراع تبدأ من وقف حرب الإبادة التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وتنتهك القانون الدولي، مجدداً تأكيد ضرورة العمل على كل ما يضمن حق الفلسطينيين في العيش الكريم على أرضهم.