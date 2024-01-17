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سبعة عشر جريحاً في قصف روسي على خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا

أخبار دولية
2024-01-16 | 23:56
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سبعة عشر جريحاً في قصف روسي على خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا
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سبعة عشر جريحاً في قصف روسي على خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا

أصيب 17 شخصاً بجروح في قصف روسي استهدف ليل الثلاثاء خاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا والواقعة في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع روسيا، بحسب ما أعلنت السلطات.
     
وقال أوليغ سينيغوبوف، حاكم إقليم خاركيف، في منشور على تلغرام إنّ صاروخي أرض-جو روسيّين من طراز إس-300 أصابا منطقة سكنية في وسط المدينة مما أسفر عن سقوط 17 جريحاً على الأقلّ.
     
وأوضح أنّ في عداد الجرحى "امرأتان حالتهما خطرة".
     
وخاركيف، ثاني كبرى مدن أوكرانيا، تبعد فقط حوالى 30 كيلومترا من الحدود الروسية وتتعرض للقصف باستمرار.
     
وأكّد الحاكم أنّ الصاروخين سقطا في منطقة خالية من أيّة أهداف عسكرية، مشيراً إلى أنّ القصف أدّى لتدمير عدد من المباني السكنية.
     

أخبار دولية

جريحاً

خاركيف

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