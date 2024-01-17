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واشنطن تعتزم إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية
أخبار دولية
2024-01-16 | 23:51
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واشنطن تعتزم إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية
أعلنت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة قرّرت إعادة إدراج المتمرّدين الحوثيين على قائمتها للمنظمات الإرهابية بسبب شنّهم هجمات على سفن في البحر الأحمر.
وبحسب هذه الوسائل الإعلامية فإنّ إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن عن هذه الخطوة الأربعاء، غداة شنّ قواتها ضربة جديدة ضدّ المتمردين الحوثيين في اليمن.
والثلاثاء، دمّرت القوات الأميركية أربعة صواريخ بالستية مضادّة للسفن كانت معدّة لإطلاقها من اليمن على سفن تجارية وحربية قبالة سواحل أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.
وهذه ثالث ضربة تشنّها الولايات المتّحدة ضدّ الحوثيين الموالين لإيران.
ويقول الحوثيون إنّهم يستهدفون الملاحة في البحر الأحمر تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
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