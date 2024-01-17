استشهاد أكثر من 20 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على خان يونس ورفح

استشهد أكثر من 20 فلسطينيا بغارات إسرائيلية استهدفت غرب خان يونس ووسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأفاد مراسل "روسيا اليوم"، أن عدد الجرحى إثر الغارات الإسرائيلية على منازل غرب خان يونس ارتفع إلى 13، فيما أطلق الطيران المروحي الحربي الإسرائيلي النار غرب خان يونس وسط قصف مدفعي عنيف في الأحياء القريبة من مجمع ناصر الطبي.



إلى ذلك، استشهد 8 فلسطينيين بينهم طفلتان وأصيب العشرات في غارة استهدفت منزلا وسط رفح جنوب قطاع غزة.