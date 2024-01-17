مستشار الأمن القومي الأميركي: القيود الأميركية على صادرات الرقائق للصين ليست "حصارا"

اعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان إن القيود الأميركية على صادرات الرقائق المتطورة للصين تهدف للحفاظ على الأمن القومي وليس لتعطيل التجارة، وذلك بعد انتقاد ضمني من بكين.



وقال ساليفان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الثلاثاء "أريد أن أوضح أن هذه التدابير المحددة لا تشكّل حصارا تكنولوجيا. فهي لا تسعى إلى تقييد التجارة والاستثمار على نطاق أوسع وليست في الواقع كذلك".



وأضاف أن القيود الأميركية على أشباه الموصلات تتضمن "اقتطاعا واسعا للرقائق التجارية، الرقائق التي يمكن أن تساعد في تعزيز التقدم الاقتصادي".



وتابع "ببساطة، لا ينبغي أن يكون منافسونا الاستراتيجيون قادرين على استغلال التكنولوجيا الأميركية لتقويض أمننا القومي أو الأمن القومي لحلفائنا وشركائنا".



وكان رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ قد ندد في خطاب أمام المنتدى الثلاثاء بحواجز تجارية "تمييزية" بوصفها تهديدا للاقتصاد الدولي، وذلك في إشارة واضحة للتدابير الأميركية.

