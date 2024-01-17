الجيش الإسرائيليّ: قضينا على خلية إرهابية في نابلس

قضت قوات الجيش الإسرائيليّ على "خلية إرهابية"، خلال ضربة جوية دقيقة، في مخيم بلاطة، في مدينة نابلس، في الضفة الغربية، وفق ما أعلن.



وشدّد الجيش، في بيان، على أنه تخلص من "رئيس البنية التحتية الإرهابية" عبد الله أبو شلال، في المخيم.



وقال: "كان أبو شلال يخطط لتنفيذ هجوم إرهابيّ وشيك وكبير النطاق مع أعضاء خليته."