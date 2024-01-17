مقتل مسؤول عن مكافحة التجسس في حماس

قتلت ضربات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، ستة مقاتلين فلسطينيين من بينهم المسؤول عن مكافحة التجسس، في حركة "حماس"، في المِنطقة الجنوبية للقطاع.



وأوضح الجيش، في بيان يلخص عملياته، أنّه قتل ضابط مكافحة التجسس بلال نوفل، ممّا "يؤثر بشكل كبير على قدرة التنظيم الإرهابيّ على تطوير وتعزيز قدراته."