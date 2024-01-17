الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل مسؤول عن مكافحة التجسس في حماس
أخبار دولية
2024-01-17 | 02:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مقتل مسؤول عن مكافحة التجسس في حماس
قتلت ضربات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، ستة مقاتلين فلسطينيين من بينهم المسؤول عن مكافحة التجسس، في حركة "حماس"، في المِنطقة الجنوبية للقطاع.
وأوضح الجيش، في بيان يلخص عملياته، أنّه قتل ضابط مكافحة التجسس بلال نوفل، ممّا "يؤثر بشكل كبير على قدرة التنظيم الإرهابيّ على تطوير وتعزيز قدراته."
آخر الأخبار
أخبار دولية
مسؤول
مكافحة
التجسس
التالي
الصين تدعو إلى "ضبط النفس" بعد ضربة في باكستان نسبت إلى إيران
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على خلية إرهابية في نابلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-01-07
رئيس الوزراء القطري: مقتل مسؤول كبير في حماس يوم الثلاثاء أثر على جهود الدوحة في التفاوض بين حماس وإسرائيل لكننا نواصل التفاوض
آخر الأخبار
2024-01-07
رئيس الوزراء القطري: مقتل مسؤول كبير في حماس يوم الثلاثاء أثر على جهود الدوحة في التفاوض بين حماس وإسرائيل لكننا نواصل التفاوض
0
خبر عاجل
2023-11-06
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤول الأمن الخاص في حركة حماس جمال موسى في غارة جوية في غزة
خبر عاجل
2023-11-06
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤول الأمن الخاص في حركة حماس جمال موسى في غارة جوية في غزة
0
أخبار دولية
2024-01-15
حماس تعلن مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين عبر شريط فيديو جديد
أخبار دولية
2024-01-15
حماس تعلن مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين عبر شريط فيديو جديد
0
أخبار دولية
2024-01-15
وزارة الصحة في حكومة حماس تعلن مقتل أكثر من 60 شخصاً بغارات إسرائيلية على غزة
أخبار دولية
2024-01-15
وزارة الصحة في حكومة حماس تعلن مقتل أكثر من 60 شخصاً بغارات إسرائيلية على غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:17
شكري: إثيوبيا باتت مصدرًا لبث الاضطراب في محيطها الإقليميّ
أخبار دولية
07:17
شكري: إثيوبيا باتت مصدرًا لبث الاضطراب في محيطها الإقليميّ
0
أخبار دولية
07:10
هل تشهد معاهدة إيرانية روسية النور قريبًا؟
أخبار دولية
07:10
هل تشهد معاهدة إيرانية روسية النور قريبًا؟
0
أخبار دولية
06:49
باكستان تستدعي سفيرها في طهران
أخبار دولية
06:49
باكستان تستدعي سفيرها في طهران
0
أخبار دولية
06:04
هل يحضر لافروف اجتماع مجلس الأمن الدوليّ؟
أخبار دولية
06:04
هل يحضر لافروف اجتماع مجلس الأمن الدوليّ؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:06
أصداء الواقع الميداني المحتدم تردّدت على لقاءات ميقاتي في دافوس (النهار)
صحف اليوم
00:06
أصداء الواقع الميداني المحتدم تردّدت على لقاءات ميقاتي في دافوس (النهار)
0
منوعات
2024-01-08
قصة حب غريبة تعيشها "تيك توكر"... اكتشفت أن حبيبها هو ابن عمها وهذا ما فعلاه! (فيديو)
منوعات
2024-01-08
قصة حب غريبة تعيشها "تيك توكر"... اكتشفت أن حبيبها هو ابن عمها وهذا ما فعلاه! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
٨٥ مهاجرا غير شرعي انطلقوا من لبنان وفقد الاتصال بهم منذ أكثر من شهر... غرق أو ممنوعات؟
تقارير نشرة الاخبار
14:10
٨٥ مهاجرا غير شرعي انطلقوا من لبنان وفقد الاتصال بهم منذ أكثر من شهر... غرق أو ممنوعات؟
0
آخر الأخبار
04:46
بلينكن: لا أرى أن وقف الحرب في أوكرانيا سيتحقق قريبا
آخر الأخبار
04:46
بلينكن: لا أرى أن وقف الحرب في أوكرانيا سيتحقق قريبا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
جولة تفقدية لوزير الصّحة على عددٍ من مستشفيات الجنوب
أخبار لبنان
08:00
جولة تفقدية لوزير الصّحة على عددٍ من مستشفيات الجنوب
0
امن وقضاء
07:57
بعد استرداد المدعي العام العدلي مذكرة التوقيف الغيابية.. أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في قصر العدل
امن وقضاء
07:57
بعد استرداد المدعي العام العدلي مذكرة التوقيف الغيابية.. أهالي ضحايا إنفجار المرفأ في قصر العدل
0
أخبار سياسية
07:50
وفدٌ من اللقاء الديمقراطي يلتقي إرسلان..فماذا رشح عن اللقاء؟
أخبار سياسية
07:50
وفدٌ من اللقاء الديمقراطي يلتقي إرسلان..فماذا رشح عن اللقاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:48
الجنوب تحت نيران القصف الإسرائيلي…
تقارير نشرة الاخبار
06:48
الجنوب تحت نيران القصف الإسرائيلي…
0
تقارير نشرة الاخبار
06:44
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض مباراته الثانية ضمن بطولة كأس آسيا في قطر
تقارير نشرة الاخبار
06:44
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض مباراته الثانية ضمن بطولة كأس آسيا في قطر
0
أخبار دولية
05:53
غوتيريش: طرفا الصراع في غزة يسحقان القانون الدوليّ
أخبار دولية
05:53
غوتيريش: طرفا الصراع في غزة يسحقان القانون الدوليّ
0
أخبار دولية
05:50
بلينكن: المشاهد في غزة مؤلمة والمعاناة تفطر قلبي
أخبار دولية
05:50
بلينكن: المشاهد في غزة مؤلمة والمعاناة تفطر قلبي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة الثالثة
تقارير نشرة الاخبار
14:26
ميسي أفضل لاعب في العالم للمرة الثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بطولة آسيا مستمرة في قطر واللبنانيون على موعد مع مباراة مهمة غداً
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بطولة آسيا مستمرة في قطر واللبنانيون على موعد مع مباراة مهمة غداً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:03
بعد أن وظفها في شركته... امرأة تتعرض للاغتصاب من قبل الرئيس التنفيذي!
منوعات
10:03
بعد أن وظفها في شركته... امرأة تتعرض للاغتصاب من قبل الرئيس التنفيذي!
2
آخر الأخبار
06:35
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يستعد للإعلان عن منح المستفيدين من التعميم ١٥١ مبلغ ١٥٠ دولارًا شهريًا
آخر الأخبار
06:35
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان يستعد للإعلان عن منح المستفيدين من التعميم ١٥١ مبلغ ١٥٠ دولارًا شهريًا
3
امن وقضاء
11:24
في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء
امن وقضاء
11:24
في قضية انفجار المرفأ... فينيانوس لم يعد مطلوبا امام القضاء
4
أخبار لبنان
10:42
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: يوم غد هو يوم عمل عادي
أخبار لبنان
10:42
نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: يوم غد هو يوم عمل عادي
5
منوعات
10:16
ابتلع دبوساً أثناء اللعب... طفل يُفجع والديه: "خسارته حطمتنا بطريقة لا توصف"
منوعات
10:16
ابتلع دبوساً أثناء اللعب... طفل يُفجع والديه: "خسارته حطمتنا بطريقة لا توصف"
6
خبر عاجل
10:30
مسؤولون أميركيون لرويترز: الولايات المتحدة نفذت اليوم الثلاثاء ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن
خبر عاجل
10:30
مسؤولون أميركيون لرويترز: الولايات المتحدة نفذت اليوم الثلاثاء ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن
7
خبر عاجل
04:34
بلينكن: هناك مخاطر كبيرة وواقعية لامتداد الحرب إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط
خبر عاجل
04:34
بلينكن: هناك مخاطر كبيرة وواقعية لامتداد الحرب إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط
8
منوعات
16:17
تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
منوعات
16:17
تكلفة ديكور منزلهما فاقت الـ٣ ملايين دولار ... وقوانين صارمة يواجهها طفل هذا الثنائي! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More