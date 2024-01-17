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الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو": الهجمات في البحر الأحمر قد تسبب نقصًا في الناقلات وتؤثر سلبًا على السوق
أخبار دولية
2024-01-17 | 04:05
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الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو": الهجمات في البحر الأحمر قد تسبب نقصًا في الناقلات وتؤثر سلبًا على السوق
اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر ان أسواق النفط العالمية ستتكيف مع اضطرابات البحر الأحمر على المدى القصير إلا أن استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن لمدة أطول ستؤدي إلى نقص عدد الناقلات بسبب طول الرحلات وتأخير الإمدادات.
وقال الناصر لرويترز إنه يتوقع أن تشهد سوق النفط قلة في المعروض بعد أن استنفد المستهلكون المخزونات بمقدار 400 مليون برميل في العامين الماضيين، وهو ما جعل الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك المصدر الرئيسي للإمدادات الإضافية لتلبية الطلب المتزايد.
وأجبرت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر العديد من الشركات على تحويل مسار الشحنات حول أفريقيا. ويقول الحوثيون المتحالفون مع إيران إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
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