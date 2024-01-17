الكويت تشكل حكومة جديدة..

أعلنت الكويت اليوم الأربعاء تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح وهي أول حكومة تتشكل في عهد الأمير الجديد للبلاد الذي تقلد الحكم الشهر الماضي.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن رئيس الوزراء عين عماد محمد عبد العزيز العتيقي وزيرا للنفط، وأنور علي عبد الله المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الله علي عبد الله اليحيا وزيرا للخارجية.



ومن المتوقع أن يبقي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على السياسة الخارجية لسلفه الشيخ نواف الأحمد الصباح بما في ذلك دعم وحدة دول الخليج والتحالف مع الغرب والعلاقات الجيدة مع السعودية.