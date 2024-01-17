18 قتيلا بانفجار في مصنع للألعاب النارية في تايلاند

قُتل 18 شخصا على الأقل بانفجار وقع في مصنع للألعاب النارية في وسط تايلاند الأربعاء، وفق ما أفاد عنصر إنقاذ.



وقال المصدر "تأكد سقوط 18 قتيلا"، بعدما تحدّث في وقت سابق عن حصيلة بلغت 20 قتيلا.

