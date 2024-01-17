رئيسة المفوضية الاوروبية تأمل في التوصل إلى اتفاق مع المجر في شأن المساعدات لأوكرانيا

أكدت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين، أنّها واثقة من فرص التوصل إلى اتفاق، بين دول الاتحاد الاوروبي، بما في ذلك المجر، في شأن مساعدات قيمتها 50 مليار يورو ستُوَفَّر لأوكرانيا على مدى أربع سنوات.



وقالت فون دير لايين، أمام أعضاء البرلمان الأوروبيّ، خلال جلسة عامة، في ستراسبورغ: "أنا متأكدة من إمكانية التوصل إلى حلّ تتفق عليه الدول الـ27."



وفشلت دول الاتحاد الاوروبيّ في الاتفاق، خلال قِمة انعقدت في كانون الأول، على هذه المساعدات المهمة لأوكرانيا، في حربها، بعدما استخدمت المجر حق النقض (فيتو).

وقررت الدول تأجيل قرارها إلى قِمة استثنائية مرتقبة، في مطلع شباط.