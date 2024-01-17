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بلينكن: المشاهد في غزة مؤلمة والمعاناة تفطر قلبي
أخبار دولية
2024-01-17 | 05:50
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بلينكن: المشاهد في غزة مؤلمة والمعاناة تفطر قلبي
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بلينكن: المشاهد في غزة مؤلمة والمعاناة تفطر قلبي
وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الصراع في غزة بأنه "مؤلم" وقال :"إن ثمة حاجة إلى دولة فلسطينية تعطي الناس ما يريدون وتتعاون مع إسرائيل لتعمل بكفاءة"، بحسب وكالة "رويترز".
وقال في كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس :"المعاناة تفطر قلبي، السؤال هو ما الذي يجب فعله".
أخبار دولية
المشاهد
مؤلمة
والمعاناة
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