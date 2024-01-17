غوتيريش: طرفا الصراع في غزة يسحقان القانون الدوليّ

ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن طرفي الصراع، في غزة يسحقان القانون الدوليّ.



وحثهما، أمام المنتدى الاقتصاديّ العالميّ، في دافوس، على وقف فوريّ لإطلاق النار لأسباب إنسانية.



وقال إنّ طرفي الصراع يتجاهلان القانون الدوليّ ويضربان باتفاقيات جنيف عرض الحائط، بل ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة.