المستشفى العسكريّ الأردنيّ الميدانيّ في غزة متضرر

تضرر المستشفى العسكريّ الأردنيّ الميدانيّ، في خان يونس، في قطاع غزة بشدة، جراء قصف إسرائيليّ، في محيطه، وفق ما أعلن الجيش الأردنيّ.



وحمّل، في بيان، إسرائيل المسؤولية عن انتهاك صارخ للقانون الدوليّ.