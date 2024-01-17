المعارضة تطالب بـ"إلغاء" الانتخابات الرئاسية في جزر القمر

طالبت المعارضة في جزر القمر الأربعاء بـ"إلغاء" الانتخابات الرئاسية غداة إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته غزالي عثماني من الدورة الأولى.



وقال المرشحون الخمسة الذين تنافسوا مع عثماني في بيان مشترك "مما لا شك فيه أن عمليات الاقتراع التي أجريت الأحد 14 كانون الثاني 2024 باطلة"، وأضافوا "نحن نندد بها ونطالب بإلغائها بشكل كامل" متحدثين عن "تزوير فاضح" في العملية الانتخابية.

