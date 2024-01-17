باكستان تستدعي سفيرها في طهران

استدعت باكستان سفيرها، في طهران ومنعت السفير الإيرانيّ من العودة إلى إسلام آباد.



وأتى ذلك، في أعقاب قصف جويّ إيرانيّ، في منطقة حدودية، في غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل طفلين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.



وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان، للمتحدث باسمها ممتاز زهرة بلوش إنّ انتهاك إيران غير المبرر والفاضح لسيادة باكستان، ليل أمس، هو خرق للقانون الدوليّ وغايات ومبادئ شرعة الأمم المتحدة.