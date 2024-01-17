هل تشهد معاهدة إيرانية روسية النور قريبًا؟

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إنه من المنتظر أن يوقع الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين ونظيره الإيرانيّ إبراهيم رئيسي، قريبًا، على

معاهدة جديدة، بين الدولتين.



وعقد بوتين محادثات لمدة خمس ساعات، في الكرملين، مع رئيسي الشهر الماضي وسط تنامي العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية بين

البلدين وهو أمر مثير للقلق بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا للصحافيين إنّ المعاهدة الجديدة ستعزز الشراكة الاستراتيجيةن بين موسكو وطِهران وستشمل جوانب التعاون كلها بينهما.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إنّ موعد الاجتماع، بين الزعيمين لم يُحدد بعد.