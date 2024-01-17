شكري: إثيوبيا باتت مصدرًا لبث الاضطراب في محيطها الإقليميّ

أكّد وزير الخارجية المِصرية سامح شكري أنّ إثيوبيا باتت مصدرًا، لبث الاضطراب، في محيطها الإقليميّ.



وحذّر شكري، خلال اجتماع وزاريّ لجامعة الدول العربية، في القاهرة، من تداعيات السياسات الأحادية لإثيوبيا.



ودعا إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وذلك بعد موافقة إقليم أرض الصومال على منح إثيوبيا حق استخدام ميناء مطل على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.