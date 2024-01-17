مباحثات هندية إيرانية عن الهجمات الحوثية

أعلن مصدر لرويترز، في الحكومة الهندية أنّ الهند تجري محادثات دبلوماسية مع إيران عن الهجمات، التي تشنها حركة الحوثيّ المتحالفة من طهران على السفن في البحر الأحمر.وزار وزير الخارجية الهندي طهران هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع نظيره الإيرانيّ، وقال يوم الاثنين إن المناقشات تناولت الوضع فيالبحر الأحمر والهجمات التي أدت إلى تعطيل الملاحة في الممر البحريّ الدولي.وفي سياق آخر، نوّه المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته بأن القطاع المصرفي الهندي سيسهل على المُصدّرين المتضررين من تعطلالملاحة بالبحر الأحمر الحصول على ائتمان.