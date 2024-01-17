طهران تؤكد إستهداف "مجموعة إرهابية إيرانية" في باكستان

طهران تؤكد إستهداف "مجموعة إرهابية إيرانية" في باكستان

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأربعاء أن طهران إستهدفت "مجموعة إرهابية إيرانية" في باكستان المجاورة، غداة إعلان إسلام آباد مقتل طفلين في ضربة جوية شنتها طهران.



وقال أمير عبداللهيان خلال المنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس: "تم استهداف ما يسمى جماعة جيش العدل، وهي مجموعة إرهابية إيرانية".



هو أول مسؤول إيراني يؤكد رسميًا هذه العملية التي أدت إلى مقتل طفلين بحسب السلطات الباكستانية.



وأشار إلى أنه "في ما يتعلق بباكستان، لم يتم إستهداف أي من مواطني البلد الشقيق والصديق بصواريخ ومسيرات إيرانية".