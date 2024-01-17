وزراء الخارجية العرب يدينون إتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

وزراء الخارجية العرب يدينون إتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأربعاء بالإتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال ووصفه بأنه "إنقلاب صارخ" على الثوابت العربية والإفريقية.



وقال أحمد أبو الغيط في كلمة خلال اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب عقد الأربعاء عبر الإنترنت إن إتفاق إثيوبيا وأرض الصومال هو إنقلاب صارخ على الثوابت العربية والإفريقية والدولية المستقرة ومخالفة واضحة للقانون الدولي والإتفاقيات الدولية النافذة.



وشدد في كلمته على رفض أي إتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية.