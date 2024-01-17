23 قتيلا بانفجار في مصنع للألعاب النارية في تايلاند

قُتل 23 شخصا على الأقل بانفجار وقع في مصنع للألعاب النارية في وسط تايلاند، وفق ما أفاد مسؤول محلي.



ووقع الانفجار قرابة الساعة 15,00 (08,00 ت غ) قرب بلدة سالا كاو في محافظة سوفانبوري.



وقال الحاكم ناتبات سوانبراتيب لوكالة فرانس برس: "تلقينا تقارير من فريق تفكيك المتفجرات عن مقتل 23 شخصا".



وأضاف أن "المصنع كان يعمل بشكل قانوني ولديه تراخيص".



وتابع: "النوافذ الزجاجية لأحد المنازل تضررت جراء الانفجار، لكن لم ترد تقارير أخرى".

ولم تتضح أسباب وقوع الانفجار. وأكد ناتبات أن المسؤولين يحققون في ملابسات الحادثة.