واشنطن تعيد إدراج الحوثيين اليمنيين على قائمة المنظمات "الإرهابية"

واشنطن تعيد إدراج الحوثيين اليمنيين على قائمة المنظمات "الإرهابية"

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء إعادة إدراج الحوثيين اليمنيين على قائمة الكيانات "الإرهابية" بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.



وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين إن "الولايات المتحدة ستصنف الحوثيين كإرهابيين دوليين،" مشيرًا إلى أن "العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يومًا ويمكن إلغاؤه في حال أوقف الحوثيون هجماتهم".