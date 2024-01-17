المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: الحواجز التجارية قد تعرقل الانتقال إلى الطاقة النظيفة

أكّد المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول على أن الحواجز التجارية يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ الانتقال إلى الطاقة النظيفة في العالم، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية التجارة المنصفة في ظل تنافس قوى العالم على تطوير التكنولوجيا الضرورية لمكافحة التغير المناخي.



وقال بيرول لفرانس برس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إن "الحواجز التجارية يمكن أن تكون عاملا يؤدي إلى تباطؤ الانتقال إلى الطاقة النظيفة حول العالم".



وأضاف: "لكن الفلسفة العامة هي أن التجارة المنصفة تعد صديقة للانتقال إلى الطاقة النظيفة".



ولفت بيرول إلى أن الصين "تلعب دورا حاسما عندما يتعلق الأمر بالطاقة النظيفة" التي "تقدّم خدمة لباقي العالم".



وأضاف: "لكن بالطبع، يتعيّن على الدول النظر في التداعيات التجارية.. لاقتصاداتها، إن كان هذا الإنتاج يتم بشكل منصف بالمقارنة مع غيره أم لا".



وأكد بيرول أن أوروبا عند "مفترق طرق" إذ أنها خلف الصين في ما يتعلق بصناعة التكنولوجيا الصديقة للبيئة و"قد تصبح قريبا خلف الولايات المتحدة".



وقال: "حان الوقت لأوروبا لطرح خارطة طريق بشأن الكيفية التي سنعيد من خلالها إحياء الدور الريادي لأوروبا في مجال التكنولوجيا بالنظر إلى السوق الجديدة وشروط إطار العمل المرتبط بالتكنولوجيا".

