مقتل عضو بالحرس الثوري الإيراني بالرصاص في إقليم سيستان وبلوخستان

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أن عضوا بالحرس الثوري الإيراني قتل بالرصاص في إقليم سيستان وبلوخستان الإيراني على الحدود مع باكستان وأفغانستان.



وقالت الوكالة: "محاولات التعرف على الجناة وملاحقتهم جارية".



وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قالت في وقت سابق اليوم إنها استدعت سفيرها من إيران بعد أن انتهكت طهران مجالها الجوي في "انتهاك صارخ" للسيادة الباكستانية، في حادث أثار التوتر بين الدولتين.